Video: A Marcelo Salas le consultan por el club más importante de su carrera y sorprende con su respuesta

El histórico delantero chileno repasó su carrera en una dinámica de preguntas rápidas, en el marco de una campaña de Tequila Don Julio 1942.

Marcelo Salas es uno de los nombres más importantes en la historia del fútbol chileno. El “Matador” dejó una huella imborrable tanto en la Selección Chilena como en el fútbol de alto nivel en Sudamérica y Europa, donde se convirtió en uno de los delanteros más reconocidos de su generación.

Su carrera lo llevó por equipos de primer nivel, destacando su paso por Universidad de Chile, River Plate, Lazio y Juventus, clubes en los que marcó distintas etapas de su trayectoria y consolidó su prestigio internacional.

En ese contexto, su historia siempre genera debate entre los hinchas, especialmente cuando se le consulta por los momentos más importantes de su paso por el profesionalismo.

Marcelo Salas con todas las camisetas de clubes que vistió | FOTO: Archivo

Matador Salas evita elegir su club más importante: “Se pueden molestar”

En una campaña de la edición limitada de Tequila Don Julio 1942, al oriundo de Temuco se sometió a un formato denominado “Rapid Fire Questions” y se le preguntó directamente por el club más importante de su carrera,

“La pregunta es difícil. Voy a pasar en esta respuesta… Puede haber damnificados, se pueden molestar”, respondió el exdelantero, evitando inclinarse por una sola institución.

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En esa línea, Salas agregó que “todos los equipos fueron importantes. Es más diplomático”, dejando en claro que prefiere no generar controversia al jerarquizar su paso por los distintos clubes en los que jugó.

Es así como Salas reafirma el respeto que mantiene por cada etapa de su carrera y que, al mismo tiempo, abre el debate entre los hinchas sobre cuál fue realmente el club más importante.

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