El arquero argentino volvió a quedarse con los crespos hechos tras el rechazo de un grande de Italia.

El arquero argentino Emiliano Dibu Martínez otra vez recibió el portazo de un grande de Europa y tendrá que continuar, por ahora, en el Aston Villa.

Tras perder la final del Mundial 2026, el portero de 33 años esperaba dar el gran salto, pero otra vez se quedará con la ilusión de defender la portería de un gigante del viejo continente.

Cabe recordar que el año pasado el golero trasandino incluso se despidió en público del equipo inglés, cuando creía que el Manchester United iba a ir con todo por servicios.

Pero los Diablos Rojos echaron pie atrás por el alto costo del pase, avaluado en 47 millones de dólares en ese entonces, pues el marplatense mantenía contrato vigente hasta 2029 con los villanos.

En ese entonces también bajaron su interés el Chelsea y el Galatasaray, por lo que Martínez tuvo que seguir en el club de Birmingham.

El nuevo portazo que recibe Dibu Martínez

Ahora, el ex Arsenal esperaba tener más opciones y apuntaba a la Juventus, en lo que se creía que era un traspaso bastante factible. Pero en las últimas horas el equipo italiano también se echó para atrás.

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Así lo dio a conocer el periodista Fabrizio Romano, especialista en mercado de pases, que a través de sus redes sociales informó de la decisión de la Vecchia Signora.

“Aston Villa ha sido informado por Juventus sobre planes de no seguir adelante con el traspaso de Dibu Martínez. La decisión se tomó internamente hace días y ahora se ha confirmado a Aston Villa, ya que Juve considera que los costos del traspaso son demasiado altos”, publicó en X.

Captura de la publicación de Fabrizio Romano en X.

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En síntesis