México recibe una dura noticia antes de enfrentar a la Selección Chilena: pierde a su gran figura

La Selección de México tendrá una importante baja para enfrentar a la Selección Chilena.

La Selección Chilena afina detalles para lo que será su último encuentro dentro de esta Fecha FIFA, en donde el conjunto nacional se enfrentará ante la Selección de México, en el duelo que pondrá punto final a su expedición por norteamérica, la que espera cerrar con un triunfo.

Para este duelo, el rival de la escuadra nacional, la Selección Mexicana llega plagada de dudas a enfrentar a Chile tras sufrir una dolorosa derrota ante la Selección de Estados Unidos, en donde cayó por 3-0 y mostró una versión futbolística bastante preocupante.

Es por esto que los dirigidos por Rafael Márquez, tendrán ante Chile un importante duelo, en el que buscarán sumar su primera victoria dentro de esta Fecha FIFA, pero en las últimas horas recibieron un duro golpe en la antesala a este compromiso.

La escuadra mexicana no podrá contar con la presencia de su gran figura, el joven Gilberto Mora, quien no pudo recuperarse de sus problemas físicos que lo dejaron fuera del partido ante Perú y Estados Unidos, y desde su selección lo liberaron para que pueda cumplir su proceso de recuperación.

Así lo dieron a conocer mediante un comunicado de prensa en las últimas horas, en la que informaron sobre la lesión de Gilberto Mora, quien arrastra un importante problema en su tobillo izquierdo.

Mora será baja ante Chile | Foto: Getty Images

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Pero la Selección de México no solo contará con la ausencia de Gilberto Mora, ya que también oficializó la salida anticipada de la convocatoria de Mateo Chávez, quien fue expulsado en el duelo ante Estados Unidos e Hirving Lozano, quien también dejó la concentración.

“La Dirección Deportiva de Selecciones Nacionales informa que los jugadores Mateo Chávez, del AZ Alkmaar, por suspensión, y Gilberto Mora, de Xolos de Tijuana, por molestias físicas, causarán baja de la concentración para el partido ante Chile del 6 de octubre. Ambos regresarán a sus clubes”.

“Por su parte, Hirving Lozano, del LA Galaxy, deja la concentración en Los Ángeles, como se informó ayer”, señalaron en sus redes los mexicanos.

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De esta forma, la Selección de México contará con importantes bajas para lo que será su último duelo dentro de esta Fecha FIFA ante la Selección Chilena, por lo que deberá buscar grandes variantes en su equipo para poder lograr el primer triunfo en la era de Rafael Márquez.