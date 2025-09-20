El Mundial sub 20 está a la vuelta de la esquina y el entrenador de la selección chilena Nicolás Córdova ya nominó a los jugadores que representarán a la Rojita, y donde claramente llamó la atención la ausencia de Damián Pizarro.

Todo indica que el adiestrador no le perdonó al actual jugador del Le Havre de Francia su decisión de no jugar amistosos con el equipo privilegiando sus vacaciones.

Uno que no está nada contento con la decisión del entrenador de la selección chilena, es el mundialista en España 1982, Miguel Ángel Neira, el que se siempre ha confiando en las condiciones de Damián Pizarro.

Para el referente de Universidad Católica, el delantero es clave para el equipo por cuatro poderosas razones.

“Tenía que estar, porque él tiene más experiencia de los que están ahí, tiene más partidos en primera división que cualquiera, fue titular de la selección adulta, juega en Europa”, afirmó en conversación con BOLAVIP.

Agregando que “a todos estos técnicos como Nicolás Córdova les gusta sólo los que juegan en Europa, entonces se contradice totalmente”

Miguel Ángel Neira reitera en el final de la conversación que no da crédito a la decisión del entrenador de borrar a Damián Pizarro de la sub 20: “Me llama la atención, es una medida muy injusta”.

¿En qué club juega Damián Pizarro?

Luego de su primer año de adaptación en el Udinese, el cuadro italiano decidió prestarlo al Le Havré, de la primera división francesa.