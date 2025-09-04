Chile cayó por 3-0 ante Brasil en el estadio Maracaná por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas. La renovada Selección Chilena de Nicolás Córdova trató de competir, pero no logró complicar a la Verdeamarela que se prepara para disputar la Copa del Mundo.

Esta derrota mantiene a la Roja en el último lugar de la tabla de posiciones con sólo 10 puntos, en un proceso por el cual pasaron Eduardo Berizzo y Ricardo Gareca.

Perú está dos puntos por delante de la Roja. La Selección Peruana cayó por 3-0 frente a Uruguay en el estadio Centenario de Montevideo. Ambas selecciones definirán quién quedará último en la fecha 18 que podrá cierre a las Eliminatorias Sudamericanas.

Con el triunfo frente a la Roja, Brasil sube al segundo lugar de la tabla de posiciones con 28 puntos, a 10 de la Selección Argentina y un punto sobre Uruguay.

Rank Club PJ G E P GF GC DG Pts 1 Argentina 17 12 2 3 31 9 22 38 2 Brasil 17 8 4 5 24 16 8 28 3 Uruguay 17 7 6 4 22 12 10 27 4 Ecuador 17 7 8 2 13 5 8 26 5 Colombia 17 6 7 4 22 15 7 25 6 Paraguay 17 6 7 4 13 10 3 25 7 Venezuela 17 4 6 7 15 22 -7 18 8 Bolivia 17 5 2 10 16 35 -19 17 9 Perú 17 2 6 9 6 20 -14 12 10 Chile 17 2 4 11 9 27 -18 10

¿Cuándo juega Chile por la fecha 18 de las Eliminatorias Sudamericanas?

La Roja cerrará su participación en las Eliminatorias frente a Uruguay el martes a las 20:30 en el Estadio Nacional por la fecha 18 de las Eliminatorias. Chile buscará el triunfo para intentar salir del último lugar.

Además de ganar, la Roja debe esperar que Perú pierda ante Paraguay en Lima para evitar terminar en lo más bajo de las Eliminatorias.