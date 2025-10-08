El pitazo final en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso no solo decretó la eliminación de la Selección Chilena del Mundial Sub 20, sino que también marcó el inicio de un crudo y necesario análisis.

La goleada por 4 a 1 sufrida a manos de México caló hondo en el ánimo de los hinchas nacionales, no solo por el resultado, sino por la forma. La desilusión fue mayúscula, ya que las esperanzas de una buena actuación como anfitriones se desvanecieron abruptamente, dejando una sensación de impotencia y un mar de dudas sobre el presente y futuro del fútbol nacional.

Esta derrota, sin embargo, es vista por muchos no como un fracaso aislado, sino como el reflejo de una crisis estructural que viene arrastrándose por años: desde la falta de recambio en la selección adulta hasta los problemas en la formación de juveniles.

Jorge Coke Hevia y el difícil presente y futuro del fútbol chileno

En este escenario de balances y búsqueda de responsables, Jorge Coke Hevia, comunicador de Radio Pauta, no tardó en entregar un diagnóstico lapidario, apuntando sus dardos en todas las direcciones: jugadores, cuerpo técnico y, con especial dureza, la dirigencia de la ANFP.

“¿Alguien se imaginaba otra cosa? Es una realidad del fútbol chileno. Entre tanta mala declaración de Córdova y bajo rendimiento de los jugadores, se nos olvida que hace 13 años que Chile no pasaba a un Hexagonal Final y hace mucho tiempo no pasábamos a octavos de final y estos lo hicieron. ¿Los quiero defender? No, es para que entendamos lo malo que somos“, partió diciendo a Bolavip Chile.

Agregando que “yo creo que no hay más. Uno ve estos jugadores y ninguno lo ve potencialmente en la Adulta, con suerte algo de Millán. Jugadores interesantes hay tres”

“Este es el legado de Pablo Milad, ellos son los grandes culpables de todo esto. Aquí estamos peor que en el 2002 y en el 2002 se demoraron 8 años en levantarse”, sentenció.