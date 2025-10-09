La Selección Chilena sufre con otra baja para el partido amistoso de mañana contra Perú, siendo el único compromiso de La Roja en esta fecha FIFA de octubre.

Quienes por ahora están siendo dirigidos por Sebastián Miranda, considerando que Nicolás Córdova estaba con la Rojita en el Mundial Sub 20, tienen otro desafectado que fue comunicado por la Federación de Fútbol de Chile, a menos de 24 horas del choque con los del Rímac.

Se trata del delantero Alexander Aravena, quien era uno de los 23 convocados en un principio, donde ya hay dos bajas confirmadas, sumándose al defensa Iván Román que fue liberado ayer por un dolor en su mano izquierda.

Según se indica en el parte médico de la Selección, el Monito “presentó una molestia muscular de aductores”, la cual no le permite estar en condiciones de disputar el partido ante la Blanquirroja.

El atacante de 23 años venía de una activa temporada con Gremio de Porto Alegre en Brasil, disputando 32 partidos hasta el momento, con cinco goles y una asistencia.

Cabe recordar que el cuerpo técnico citó de emergencia a dos jugadores de La Roja Sub 20 tras quedar fuera del Mundial en octavos de final, estos son el defensa Ian Garguez de Palestino y Agustín Arce que está a préstamo en Deportes Limache.

Alexander Aravena fue liberado de la Selección Chilena para el amistoso contra Perú. (Foto: Jonnathan Oyarzún/Photosport)

¿Cuándo y a qué hora es el partido de Chile vs Perú?

Chile y Perú se enfrentarán este viernes 10 de octubre a las 20:00 horas en el Estadio Bicentenario de La Florida. Este será un duelo de eliminados para el próximo Mundial del 2026, ya que ambas selecciones quedaron colistas en las clasificatorias.