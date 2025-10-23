Es claro e inobjetable que en la ANFP no hay apuro por contratar un nuevo seleccionador nacional luego del fracasado proceso de Ricardo Gareca, quién dejó la banca de la Roja hace meses, y aún no hay un reemplazante.

Esta desidia dice relación con que el candidato número uno para ser el entrenador de la Roja es Manuel Pellegrini, técnico en ejercicio del Betis de Sevilla, el que tiene contrato hasta el 30 de junio en el cuadro español, por lo que sí o sí, el Ingeniero podría asumir en Juan PInto Duran en siete meses más.

Fue Pablo Milad, el presidente del órgano rector del fútbol chileno, el que en conversación con TNT, volvió a dejar las cosas claras respecto al deseo de todo el país.

“Si me dicen el nombre de Manuel Pellegrini, bienvenido mañana. Sería un elogio para nosotros tener un técnico con ese currículum y experiencia, sería un aporte fundamental para nuestra selección”, afirmó el mandamás.

¿De quién depende la llegada del entrenador más exitosos de la historia del fútbol chileno a la banca de la selección?

Pablo Milad indica que esto “es una decisión netamente de lo que él quiere para su futuro. No podemos influir. Siempre están las puertas abiertas para él, pero es una decisión netamente personal porque él está en plena vigencia, está muy bien catalogado en Europa y se ve con mucha energía para seguir“.

Pablo Milad reitera su preferencia por Manuel Pellegrini.

¿Quién será el nuevo entrenador de la selección chilena?

Por el momento, sigue todo igual, y el estratega a cargo de La Roja en los amistosos de noviembre ante Rusia y Perú, será Nicolás Córdova.