La Selección Chilena atraviesa un momento de verdadera incertidumbre tras quedar eliminada de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

La falta de resultados positivos encendieron las alarmas en hinchas, prensa y dirigentes, generando cuestionamientos sobre el rumbo del equipo.

La renuncia de Ricardo Gareca dejó un vacío en la dirección técnica que Nicolás Córdova asumió de manera interina, solamente para los encuentros entre Brasil y Uruguay.

El bicampeón de América habló del nuevo fracaso de La Roja | FOTO: Javier Torres/Photosport

Alexis Sánchez y los grandes problemas de La Roja

En este escenario, los referentes de La Roja buscan analizar las causas del mal momento y aportar su visión sobre cómo el equipo puede retomar el camino del éxito. Entre ellos, Alexis Sánchez se ha transformado en una voz importante para explicar lo que, a su juicio, ha afectado al conjunto nacional.

“No supieron llevar a los jugadores, creo yo. Para mí, en la experiencia que tengo con la selección, no colocaron a los futbolistas en su sitio y momento correctos. Y por eso cambiaron a dos o tres entrenadores”, señaló el Niño Maravilla a AS Chile.

“Por ejemplo, a mí me ponían de 6 y esa no era mi posición. Yo siempre he jugado de extremo izquierdo y enganchando para el medio, pero no actuaba ahí. Una sola vez me pusieron, contra Canadá, pero justo jugamos 20 minutos”, sentenció el tocopillano.