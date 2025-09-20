La renuncia de Ricardo Gareca como entrenador de la Selección Chilena ha marcado el inicio de un período de verdadera incertidumbre para La Roja.

Tras quedar fuera del Mundial 2026, la presión sobre el combinado criollo y la dirigencia de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) aumentó, y la salida del Tigre deja abierta la interrogante sobre quién tomará las riendas del combinado nacional.

Mientras tanto, Nicolás Córdova asumió de manera interina en los compromisos frente a Brasil y Uruguay, enfrentando el desafío de mantener la estabilidad del plantel en medio de un proceso de reconstrucción.

La ANFP se encuentra evaluando distintas alternativas para designar al sucesor de Gareca y hay un nombre que comienza a tomar fuerza: Manuel Pellegrini, que actualmente dirige al Real Betis de España.

Alexis Sánchez habla de Manuel Pellegrini en La Roja

De hecho, Alexis Sánchez, en conversación con AS Chile, se refirió a la posibilidad de que el Ingeniero se haga cargo de La Roja, respaldando la opción de un técnico de probado prestigio internacional.

“Para mí, es parecido a Arsene Wenger, al que pude disfrutar durante mi estancia en el Arsenal. Son señores de fútbol, que entienden este deporte perfectamente, y también a los futbolistas”, dijo en un comienzo el tocopillano.

Alexis Sánchez en pleno entrenamiento con la Selección Chilena | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

“Manuel siempre ha sido ideal para la Selección, y ahora también. Para empezar, porque los jugadores chilenos somos complicados de entender y necesitamos un seleccionador que sea también chileno”, concluyó.