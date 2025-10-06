La Selección Chilena se prepara para sus encuentros amistosos ante Rusia y Perú en la fecha FIFA de noviembre. En dichos compromisos, el combinado nacional será dirigido por Nicolás Córdova.

Ante ello, en la previa de tales duelos, Patricio Yáñez anticipó una jugada del cuestionado DT interino. Se inclinó por tomar con humor las declaraciones del entrenador sobre las “métricas” en el plantel de La Roja sub-20.

En los micrófonos de Radio Agricultura, el comentarista deportivo se la jugó y aseguró que Alexis Sánchez volverá a ser convocado para representar al país. ¿La razón? Sus números en la actualidad.

“Te quiero adelantar y te lo digo muy en serio, si Alexis sigue con estas métricas, el técnico lo va a llamar. No digo que lo vaya a llamar por teléfono para decirle cómo estás”, comenzó señalando.

En dicha línea y con la cara llena de risa, Pato Yáñez concluyó asegurando: “Lo único que digo es que si las métricas de Alexis se mantienen, en noviembre ojo, piojo… ojo, piojo“.

Cabe destacar que Alexis Sánchez retornó al fútbol español para representar al Sevilla FC. En el elenco andaluz, acumula cinco partidos, dos goles y una asistencia.

Patricio Yáñez anticipó el retorno de Alexis Sánchez a la Selección Chilena. (Créditos: Photosport)

Contra quién juega la Selección Chilena en la fecha FIFA

El sábado 15 de noviembre, La Roja se medirá ante Rusia. Tras ello, el martes 18 del mismo mes, Chile tendrá un Clásico del Pacífico: jugará versus Perú. Ambos encuentros se disputarán en Sochi.