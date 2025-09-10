La Selección Chilena cerró su participación en las Clasificatorias hacia el Mundial de Norteamérica 2026 con un digno empate sin goles ante Uruguay, pese a que no había nada en juego tanto para La Roja como para la Celeste.

El equipo dirigido por Nicolás Córdova pudo haber tenido mejor suerte, pero no estuvo fino en el área de los uruguayos. En campo propio, por otro lado, Chile mostró una buena versión con solidez defensiva pese a que Uruguay no hizo mucho por ganar el compromiso.

En conferencia de prensa, el DT interino de La Roja eligió a una de sus figuras: “Lawrence hizo lo que viene haciendo en su club, en un torneo que está entre las diez mejores ligas del mundo, la Championship. El año pasado fue uno de los mejores arqueros, jugando todos los partidos del campeonato”, dijo sobre el portero.

Vigouroux fue titular ante Brasil y Uruguay. | Foto: Photosport

“De verdad no me sorprende nada su actuación, es un muchacho muy trabajador, muy tranquilo. Hay que poner a los jugadores para ver si rinden o no, sino no lo vamos a saber nunca. Creo que respondió”, complementó.

Mirando hacia el futuro, Córdova cree que “Seguramente hemos ganado un arquero para las próximas Clasificatorias. Junto a los que ya están como Vicente (Reyes) y Tomás (Gillier), y junto a los que están todas las semanas en visualización, como el mismo Brayan (Cortés), seguramente vamos a hacer un trabajo para que haya mucha competencia ahí”.

Ahora, será trabajo del nuevo entrenador de La Roja ver si Lawrence Vigouroux seguirá como portero titular de la Selección Chilena o si vuelven a darle protagonismo a porteros como Brayan Cortés que milita en Peñarol de Uruguay.

Los amistosos que vienen para Chile

El 15 de noviembre La Roja se trasladará hasta Rusia para enfrentar al cuadro local, mientras que el 18 del mismo mes sostendrá un partido amistoso ante Perú en el gigante euroasiático.