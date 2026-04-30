Esteban Bichi Fuertes sorprende con su elección del mejor jugador de la historia de Chile: “Ha sido la estrella”

Uno de los debates más recurrentes en el fútbol chileno es la elección del mejor jugador de la historia. Nombres como Elías Figueroa, Iván Zamorano, Marcelo Salas, Alexis Sánchez y Arturo Vidal suelen aparecer en una discusión que cruza generaciones y distintas épocas del balompié nacional.

Cada uno de ellos ha dejado una huella distinta, ya sea en el fútbol internacional, en la Selección Chilena o a través de títulos y logros, lo que mantiene abierta la conversación entre hinchas, exjugadores y analistas.

Es ahí donde las opiniones de figuras extranjeras o cercanas al medio siempre generan atención, especialmente cuando se inclinan por uno de estos históricos referentes del fútbol chileno.

El veredictor del Bichi Fuertes: Iván Zamorano

En las últimas horas, Esteban “Bichi” Fuertes, recordado exdelantero de Universidad Católica, conversó con Bolavip Chile y no dudó en destacar la carrera y el impacto en el fútbol internacional de Bam Bam Zamorano.

“Yo siempre me he fijado en los delanteros, y también porque tengo una linda amistad con él: ‘Bam Bam’ Zamorano ha sido la estrella del fútbol chileno”, señaló el exdelantero argentino.

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De esta forma, Fuertes volvió a poner en valor la figura del histórico atacante chileno, sumándose al debate sobre quién es el mejor futbolista de la historia del país.

En resumen…