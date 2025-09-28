La selección chilena tuvo un buen debut en el Mundial Sub 20, al menos, desde el resultado, donde se impuso 2-1 a Nueva Zelanda con goles de Lautaro Millán e Ian Garguez.

Más allá de la efervescencia de la hinchada nacional que repletó el estadio, el periodismo deportivo criollo no quedó para nada conforme con el primer partido del equipo que dirige Nicolás Córdova. Bolavip conversa con cuatro reconocidos periodistas:

“Con suerte Chile salvó el 4, no vi una idea de juego, vi un equipo que por momentos se vio dominado por Nueva Zelanda, y el gol fue una tremenda dosis de fortuna, me voy preocupado luego de ver a Japón, Chile no es el equipo más fuerte del grupo”, afirma Rodrigo Herrera.

Agregando que “después de dos años de trabajo, no logró desarrollar una idea y hay algunos jugadores muy al debe, como Rosell, y a Millar lo salvó el gol. Es un equipo que no muestra un trabajo de dos años, y eso es lo que preocupa”.

Romai Ugarte: “Falta material”

El extrovertido comunicador dice medio en broma que “vi a los Cóndores, que diferencia, unos tipos que se matan y casi son amateurs, y otros que cobran y no pasa nada no más, había que ganar este partido y se ganó”.

Dejando en claro que “Chile no tiene figuras, más allá de una salvada de Mella, alguna jugada de Ramos, en lo futbolístico nada, Córdova lo ha dicho, falta material”.

Coke Hevia afirma que no le llamó la atención el rendimiento de Chile

Coke Hevia: “Nunca he esperado algo más”

El periodista de Radio Pauta sale en plancha asegurando que “nunca he esperado algo más, son jugadores que no tienen grandes minutos en primera, Chile se encontró con un error de Nueva Zelanda, no tuvo funcionamiento”.

Coke asegura que “muy pobre lo mostrado por Chile, un equipo que arranca descompensado, después Córdova hace unos cambios extraños y casi te pillan de contra, pero seamos realistas, hay pocos jugadores”.

Rodrigo Vera: “No fue un equipo con muchas luces”

Rescato el resultado, Chile parte ganando, aprovechó los errores groseros del rival, tuvo carácter para después del empate irse encima del rival, pero no fue un equipo con muchas luces.

Cristian Arcos responsabilizó a la ANFP de la crisis de la Selección Chilena.

Cristián Arcos: “El triunfo va a liberar la presión”

“Chile no jugó bien, pero ganó, Nueva Zelanda se hizo los dos goles, y el mérito fue aprovecharlos”, indica Cristián Arcos.

Igualmente el tenor de ADN es más positivo que sus colegas, asegurando que “el triunfo va a liberar la presión, Japón es mucho más difícil, por eso hay que mejorar, me gustaron Faúndez y Arce, lo más destacado del equipo, Millan salió muy pronto, capaz estaba agotado, el portero Mella fue importante también con buenas intervenciones cuando el marcador estaba 0-0”.