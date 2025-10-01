La calculadora es la invitada no deseada en el camarín de la Selección Chilena Sub 20 dirigida por un criticado Nicolás Córdova. Después de un inicio de Mundial lleno de emociones y contrastes, el equipo anfitrión llega a la última fecha de la fase de grupos con la obligación de obtener un resultado positivo ante Egipto para seguir con vida en el torneo que se desarrolla en nuestro país.

El camino de “La Rojita” ha sido una auténtica montaña rusa. El debut fue una fiesta total en un Estadio Nacional repleto, donde el equipo logró una victoria agónica por 2 a 1 sobre Nueva Zelanda, desatando la euforia de miles de hinchas que vieron a la nueva generación luchar hasta el último minuto.

Sin embargo, la segunda jornada representó un duro golpe de realidad. Ante un ordenado y letal Japón, Chile cayó sin apelación por 2 a 0, un resultado que silenció el coloso ñuñoíno y dejó al combinado nacional en una posición incómoda en el Grupo A.

Chile deberá dar rápidamente vuelta la página de la caída ante Japón| FOTO: Dragomir Yankovic/Photosport

El rompecabezas que deberá resolver Nicolás Córdova

El principal desafío para el cuerpo técnico de cara a la “final” contra Egipto no es solo anímico, sino también estructural. El desgaste y la intensidad de los dos primeros partidos dejaron consecuencias y el equipo sufrirá dos bajas sensibles por lesión, obligando a modificar piezas claves del once titular.

“Emiliano Ramos y Matías Pérez descartados para jugar ante Egipto“, informó el periodista Marco Escobar Alvear en su cuenta de X (Ex Twitter).

Con este escenario, el cuerpo técnico trabaja a toda máquina para encontrar los reemplazantes idóneos que puedan mantener el equilibrio del equipo.

¿Cuándo es el partido de Chile vs. Egipto por el Mundial Sub 20?

La Selección Chilena se enfrentará por la tercera fecha del Grupo A en el Mundial sub 20 ante Egipto el viernes 3 de octubre a partir de las 20:00 horas en el Estadio Nacional.