La Selección Chilena sufrió una dura derrota en la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, en la que el equipo de todos sumó una nueva derrota tras caer por 3-0 ante la Selección de Brasil en el Estadio Maracaná.

Tras lo que fue este partido, el periodista Manuel de Tezanos ocupó su espacio en el programa ‘Balong’ para destacar a su gran figura dentro del equipo nacional en la que nombró al zaguero Iván Román como el mejor jugador de ‘La Roja’.

“A mí me encantó el partido de Iván Román y esto no lo digo por que tiene 19 años, me encantó su partido independiente de su edad, me pareció que fue el mejor jugador de Chile”, parte señalando de Tezanos.

Siguiendo en su explicación, el comunicador declara que al jugador del Atlético Mineiro se le vio con mucha personalidad y muy seguro en los duelos, en la que salió como vencedor en varias oportunidades ante la delantera llena de talento que tenía Brasil.

De Tezanos solo tuvo elogios para Román | Foto: Photosport

“Evitó muchos goles, bloqueó varias veces, ganó en centros, es rápido, es valiente y no se le nota la edad, es increíble”, remarcó.

De Tezanos le pone fichas a Román

Concluyendo, De Tezanos avisa desde ya que Iván Román va ser un jugador que se va consolidar de gran forma dentro de la Selección Chilena y que será un importante elemento para esta nueva generación que se busca dentro del equipo de todos.

“Es Jugador que tiene un techo importante, que va a ser un gran líder para esta selección, juega bien, no comete errores, no se complica cuando tiene que sacarla, Díaz y Maripán no jugaron muy bien”, cerró.