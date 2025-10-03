La noche del viernes 3 de octubre en Santiago, más específicamente en el Estadio Nacional, se cerró con una de las clasificaciones con más incertidumbre en la historia del fútbol chileno.

La Selección Chilena Sub 20, que con el empate 1-1 ante Egipto aseguraba un futuro tranquilo, vio cómo un gol en contra en el minuto 94 la hacía caer al tercer lugar del grupo A del Mundial, dejándola en una angustiante espera y dependiendo de otros resultados para clasificar como uno de los mejores tercero.

En el centro de este drama futbolístico estuvo el delantero de la selección, Juan Francisco Rossel, quien contó con oportunidades para convertir ante Los Faraones, pero nuevamente no estuvo certero frente al arco rival.

Rossel y una de sus oportunidades desperdiciadas ante Egipto | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Marcelo Ramírez y la poca efectividad de Juan Rossel en La Roja Sub 20

Como es habitual, el análisis más profundo llegó en los programas post-partido. Uno de los arqueros más emblemáticos de Chile, Marcelo “Rambo” Ramírez, tomó la palabra en “Todos Somos Técnicos” de TNT Sports para hablarle directamente al joven delantero del Equipo de Todos.

“El que se genera mayor oportunidades es Rossel, por lo tanto eso quiere decir que el equipo se mueve y genera cosas para llegar frente al gol”, partió diciendo el exmeta chileno.

“Rossel es mucho más de lo que ha mostrado y debe estar presionado porque se le exige que convierta las situaciones que se están generando. Yo le diría que se suelte, que se relaje, que juegue, y puede resolverlas bien”, sentenció Ramírez.

¿Cuándo será el partido de Chile por los octavos de final del Mundial Sub 20?

El duelo se disputará el próximo martes 7 de octubre a las 16:30 horas en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso contra un rival por definir.