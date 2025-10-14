Universidad de Chile tuvo que luchar hasta el final para vencer a Palestino por la Liga de Primera 2025. El cuadro azul triunfó y ahora solamente tiene un objetivo: las semifinales de Copa Sudamericana.

Tras superar a los árabes, el conjunto azul se focaliza al 100% en eliminar a Lanús y acceder a la definición por la corona continental. Ante ello, Rodrigo Vera le envió un mensaje al conjunto estudiantil.

En los micrófonos de BOLAVIP Chile, el periodista analizó la victoria laica y aprovechó de mandarle un recado al único representante nacional en certámenes internacionales.

“Se complica el partido a partir del penal errado. Evidentemente, era el cierre del duelo, de ahí en adelante se enciende todo con el gol de Palestino, la expulsión y todo lo que vino después”, comenzó señalando.

“Creo que es un buen partido para la U, para ganarle a un rival directo por el Chile 2. Ese es el lugar que la U tiene que defender y del que tiene que apropiarse en una campaña que se le escapó el título“, agregó.

Fue en tal punto que el comunicador advirtió: “La U tiene que jugar de manera seguida, sin reclamos. Ha jugado poco y se le vienen partidos importantes por Copa Sudamericana, necesita mantenerse en ritmo de competencia”.

Universidad de Chile venció a Palestino y ahora debe enfocarse en Lanús. (Photosport)

Cuándo juega Universidad de Chile por Copa Sudamericana

El compromiso de ida ante Lanús se jugará el jueves 23 de octubre, desde las 19:00 horas, en el Estadio Nacional. Por su parte, la vuelta se disputará el día 30 del mismo mes (en el mismo horario) en el Estadio Néstor Díaz Pérez.