Universidad de Chile tuvo que luchar hasta el final para vencer a Palestino por la Liga de Primera 2025. El cuadro azul triunfó y ahora solamente tiene un objetivo: las semifinales de Copa Sudamericana.
Tras superar a los árabes, el conjunto azul se focaliza al 100% en eliminar a Lanús y acceder a la definición por la corona continental. Ante ello, Rodrigo Vera le envió un mensaje al conjunto estudiantil.
En los micrófonos de BOLAVIP Chile, el periodista analizó la victoria laica y aprovechó de mandarle un recado al único representante nacional en certámenes internacionales.
“Se complica el partido a partir del penal errado. Evidentemente, era el cierre del duelo, de ahí en adelante se enciende todo con el gol de Palestino, la expulsión y todo lo que vino después”, comenzó señalando.
“Creo que es un buen partido para la U, para ganarle a un rival directo por el Chile 2. Ese es el lugar que la U tiene que defender y del que tiene que apropiarse en una campaña que se le escapó el título“, agregó.
Fue en tal punto que el comunicador advirtió: “La U tiene que jugar de manera seguida, sin reclamos. Ha jugado poco y se le vienen partidos importantes por Copa Sudamericana, necesita mantenerse en ritmo de competencia”.
Cuándo juega Universidad de Chile por Copa Sudamericana
El compromiso de ida ante Lanús se jugará el jueves 23 de octubre, desde las 19:00 horas, en el Estadio Nacional. Por su parte, la vuelta se disputará el día 30 del mismo mes (en el mismo horario) en el Estadio Néstor Díaz Pérez.