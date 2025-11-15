La Selección Chilena logró el primer objetivo: derrotar 2-0 a Rusia en la fecha FIFA. El equipo comandado por Nicolás Córdova exhibió regularidad y venció a domicilio al elenco en guerra.

Un triunfo que fue aplaudido por Rodrigo Vera, que en conversación con BOLAVIP Chile realizó un escueto análisis del compromiso. Para él, da para sacar conclusiones positivas.

“Me gustó Chile después de los veinte minutos del primer tiempo en adelante, se afirmó. Me gustó que se aprovecharon las ocasiones y los errores del rival”, comenzó señalando.

Luego, enfatizó en un punto en específico: festejó que un criticado jugador haya convertido su primer tanto por el combinado nacional. Es una muestra del trabajado de las nuevas generaciones.

“Lo más importante es que convierta su primer gol (Gonzalo) Tapia, que debiera ser un jugador relevante, él y tantos otros, (Alexander) Aravena, (Clemente) Montes, qué sé yo, para los años que vienen”, agregó.

Rodrigo Vera festejó el triunfo de la Selección Chilena sobre Rusia. (Imagen: Photosport)

El jugador que lo ilusiona en la Selección Chilena

A pesar de mencionar al delantero de São Paulo, hubo otro futbolista que se robó las miradas para el periodista. ¿Su nombre? Ben Brereton. Lo destacó tras convertir el 2-0.

“Yo creo que hay que insistir con él. Para lo que tiene hoy día Chile a nivel internacional y por edad, me parece que Chile tiene que insistir con Ben Brereton y por ese lado me parece que están las virtudes”, cerró.

