La Selección Chilena avanzó a octavos de final del Mundial sub-20 a pesar de caer ante Egipto. Si bien el combinado nacional está en la siguiente ronda, ello no lo ha salvado de las críticas.

El equipo de Nicolás Córdova exhibió un pobre rendimiento en la fase de grupos, lo que originó cuestionamientos hacia el DT y sus dirigidos. No obstante, hay algunos que prefieren ver el vaso medio lleno.

Uno de ellos es Romai Ugarte, que en conversación con BOLAVIP Chile se inclinó por no lanzar comentarios destructivos. ¿Por qué? Está resignado con el balompié nacional: no queda más que apoyar.

“Es lo que tenemos nada más y listo. Se le pidió clasificar a Chile y clasifica. Eso es, ¿qué más? Jugando el fútbol que hay, pues, no hay más”, comenzó señalando con tristeza.

“Es lo que tenemos, es a lo que hay que aspirar y clasificar era lo suficiente, listo. Bueno, es a lo que llegamos, pero lo peor es la selección adulta. Qué más le puedes pedir a esta selección sub-20“, agregó.

La Roja sub-20 cayó ante Egipto, pero igualmente avanzó en el Mundial. (Créditos: Photosport)

Finalmente, Romai Ugarte también le bajó el perfil a los cuestionamientos hacia Juan Francisco Rossel. Para él, se debe seguir trabajando en el crecimiento de la figura en ofensiva.

“Se quedó y tampoco ha podido ser figura en Universidad Católica, tampoco es un hombre que marque una diferencia. Está en su proceso, pero no ha encontrado un nivel óptimo en la selección”, cerró.