La Roja Sub 17 dirigida por Sebastián Miranda debuta este miércoles ante Francia en el Mundial Sub 17 de Qatar, donde Chile pretende hacer un buen papel e instalarse de lleno en los dieciseisavos de final de la cita mundialista.

Uno de los grandes precios que tiene la selección juvenil chilena es Zidane Yáñez, quien en esta ocasión no sería considerado por Miranda para cuidarlo físicamente y así poder estar a tope para los choques ante Uganda y Francia.

Más allá de la ausencia de Yáñez en el once inicial de La Roja, de igual manera el combinado nacional se ilusiona con hacer una buena presentación en el debut y rescatar puntos ante uno de los favoritos para quedarse con el trofeo.

El frente de ataque compuesto por Ian Alegría, Yastin Cuevas y John Cortés espera poder darle las alegrías a los hinchas de La Roja que no pudo hacer la Selección Sub 20, quienes no estuvieron a la altura del desafío en el Mundial desarrollado en Chile.

Así las cosas, Chile formaría con Vicente Villegas en el arco; Martín Jiménez, Bruno Torres, Francisco Daza, Alonso Olguín y Matías Orellana en defensa; Cristian Díaz y Matías Paris en el mediocampo; Ian Alegría, Yastin Cuevas y John Cortés en el frente de ataque.

En síntesis

La Roja Sub 17 debuta este miércoles ante Francia en el Mundial Sub 17 de Qatar.

El jugador Zidane Yáñez no sería considerado ante Francia por Sebastián Miranda.

La Roja está en el Grupo K junto a Uganda y Canadá.