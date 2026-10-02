¡Sorpresa total en La Roja! Toman importante decisión por el futuro de Nicolás Córdova

Hace unos instantes desde la Selección Chilena tomaron una importante decisión con Nicolás Córdova.

En la Selección Chilena se han vivido horas polémicas tras lo que fue una nueva derrota dentro de esta Fecha FIFA, en donde el equipo de todos cayó por 4-2 ante Estados Unidos.

La polémica se vivió después de lo que fue la salida del volante nacional, Marcelino Núñez, quien dejó la concentración nacional tras tener un importante altercado con sus compañeros en ‘La Roja‘, la que significó un nuevo problema.

Esta situación sin duda que ha generado un tremendo terremoto en el interior de la Selección Chilena y todo esto previo al último amistoso del equipo de todos ante la Selección de México.

El gran problema que significó la salida de Marcelino Núñez en Chile, sigue dejando en el ojo del huracán a Nicolás Córdova por lo que ha sido su cuestionado trabajo al mando de la selección.

Ante el sostenido cuestionamiento que ha recibido el seleccionador nacional por su proceso, desde la Selección Chilena tomaron una importante decisión con el DT por su futuro al mando de ‘La Roja’.

En La Roja toman una decisión con Córdova | Foto: Photosport

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Córdova es ratificado en La Roja

Hace unos instantes, el Gerente de Selecciones, Felipe Correa salió a darle el respaldo al entrenador Nicolás Córdova y ratificó al estratega hasta la próxima Fecha FIFA ante Colombia.

“Felipe Correa aseguró que, pase lo que pase ante México, Nicolás Córdova seguriá al mando de la Selección adulta en noviembre“, fue lo que informó el periodista Christopher Brandt en su cuenta de ‘X’.

De esta forma, en la Selección Chilena buscan dejar atrás lo que fue este problema que se generó en el interior del equipo y ahora pondrán el foco en su último duelo de la Fecha FIFA ante México.

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