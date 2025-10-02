Ad portas de un nuevo amistoso de la selección chilena adulta, la que está eliminada del Mundial 2026 y tendrá que esperar más de un año para volver a competir, aún sigue dando vueltas la decisión que tomó Nicolás Córdova de no llamar a ningún jugador de la Generación Dorada.

Muchos hablaron del fin de una era, pero lo cierto es que el seleccionado Francisco Sierralta, no está de acuerdo con esa apreciación y es de la idea que cualquier jugador chileno que lo merezca, debe ser llamado para representar a La Roja.

“Yo no descartaría a nadie. No somos un país que nos sobren los jugadores. A lo mejor para los amistosos siempre hay que incluir a la mayor cantidad de jugadores para ver y para probar”, indicó en conversación con ESPN.

En esa misma línea reflexionó que “no es lo mismo jugar en clubes que en la selección. Pero si el jugador está bien en su club y llega un momento que hay un partido importante y se necesitan, yo creo que necesitamos a todos”.

Sierralta vuelve al punto y reitera que no se puede excluir a nadie. “Sea un jugador que tiene 28, 29 años o un jugador de 18, 19 años. A Chile no le sobra nada como para decir este no o este sí. No le cerraría la puerta a ningún jugador”, aseguró.

Francisco Sierralta no le cierra las puertas a la Generación Dorada.

Chile vs Perú nunca es un amistoso

Francisco Sierralta también se refirió al amistoso que jugará La Roja ante Perú dejando en claro que “estos partidos no son solo amistosos. En el grupo que se armó ahora la mayor cantidad son jugadores jóvenes y para nosotros tiene que ser muy importante“.

Reiterando que “más allá de que sea un amistoso, al final uno está mostrando la cara de la selección después de no haber quedado clasificado al Mundial”