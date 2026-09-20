Chile a semifinales: ¿cuándo y contra quién es su próximo partido en los Odesur 2026?

La Roja derrotó a Colombia y ahora espera por su contrincante en la siguiente fase del certamen internacional.

La Selección Chilena logró su objetivo y clasificó a semifinales de los Juegos Odesur 2026. El equipo nacional se impuso 3-2 sobre Colombia en un emocionante compromiso en Rosario.

Con goles de Joaquín Muñoz en dos ocasiones (uno desde antes de la mitad de la cancha) y Cristian Rocha, el elenco dirigido por Sebastián Miranda se instaló en la siguiente fase del certamen internacional.

La Roja alcanzó seis unidades, lo que le basta para acceder a la ronda de los cuatro mejores del torneo sub-19. ¿Contra quién jugará? Tal incógnita se mantendrá hasta este lunes 21 de septiembre.

Esto, debido a que el sistema es por mérito deportivo: el primero de cada grupo enfrentará al segundo del otro. Es decir, Chile aún debe esperar a que terminen todos los duelos de esta etapa.

Además de Perú vs. Panamá, que determinará al líder del grupo A, aún restan dos encuentros en el B. Por ende, la Selección Chilena puede medirse contra Paraguay, Argentina o Venezuela.

Chile avanzó a semifinales de los Odesur 2026. (Imagen: La Roja)

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¿Cuándo juega la Selección Chilena en los Odesur 2026?

Según informa la AFA, las semifinales de la competencia están pactadas para este miércoles 23 de septiembre en el Estadio Marcelo Bielsa. Sin embargo, aún no cuentan con programación oficial por parte de las autoridades.

¿Cuál será el rival de La Roja en semifinales?

Esta pregunta solo tendrá respuesta tras la jornada del lunes 21 de septiembre. Aquel día, concluirá el desarrollo del grupo B. Lo cierto es que Chile jugará contra una de estas selecciones: Paraguay, Argentina o Venezuela.