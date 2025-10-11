La selección chilena volvió a ganar y marcar goles, algo que le costó mucho este 2025 y lo hizo ante uno de los más clásicos rivales: Perú, en partido amistoso que se disputó en La Florida y que fue favorable para La Roja 2-1.

Este encuentro sirvió además para el debut por la adulta del delantero Lautaro Millán, que acaba de jugar por Chile en el Mundial sub 20, y ante el estado viral de Lucas Assadi, fue llamado de urgencia por Sebastián Miranda.

Una vez finalizado el partido, el nacido en Argentina, pero de padre chileno no dudó en señalar que “estoy muy feliz por esta oportunidad que me da la selección. Quiero agradecer a mi club que me dejó estar. A Gustavo Quinteros también le agradezco, porque me hizo quedarme para cumplir mi sueño”.

El ex entrenador de Colo Colo y hoy de Independiente, fue clave para que Millán pudiera jugar el Mundial sub 20.

Millán también tuvo una especial dedicatoria. : “(Mi camiseta) se la regalaré a mi viejo que debe estar muy contento, muy orgulloso. Gracias a él estoy acá”.

Video: Las declaraciones en zona mixta de Lautaro Millán