El “Pellegrinismo” ensalza la nueva hazaña del ‘Ingeniero’ en Europa: “Es para ponerle su nombre a una calle”

Manuel Pellegrini logró la clasificación del Real Betis a la próxima Champions League tras 21 años de ausencia del elenco bético. Y es por esa razón, que sus más fieles admiradores festejan la nueva hazaña del entrenador chileno en Europa.

Manuel Pellegrini volvió a hacer historia en el fútbol europeo luego que este martes, el técnico chileno logró clasificar al Real Betis a la próxima edición de la Champions League tras 21 años de ausencia. La campaña del ‘Ingeniero’ sigue despertando admiración tanto en España como en Chile, donde no son pocos los nombres que destacan el impacto de su carrera.

Uno de ellos fue César Vaccia, histórico entrenador bicampeón con Universidad de Chile, quien no escatimó elogios para Pellegrini. “Un orgullo. Durante seis años seguidos los han clasificado a Europa y ahora lo meten en Champions League. O sea, esa gente debe estar feliz, yo creo que es hacerle un monumento o ponerle el nombre a una calle. La verdad que es como para sentirnos orgullosos de tener un entrenador de esa categoría. Y además, con los equipos que dirigió en España, todos fueron a la Champions League”, señaló en conversación con Bolavip Chile.

Vaccia también abordó la posibilidad de que Pellegrini cierre su etapa en Europa y asuma en algún momento el desafío de dirigir a la selección chilena. “Salvo que él ya piense que cumplió todas las expectativas, cumplió sus sueños en Europa y venga un poco a un lugar donde lo quieran, donde realmente puede darse el gusto de su vida y clasificar a Chile a los próximos Mundiales. Eso podría repensar en que él dejara ya de competir en Europa, y que se pueda venir a cumplir un sueño para Chile”, comentó.

Manuel Pellegrini sigue reescribiendo los libros de historia del Real Betis (Getty Images).

“Manuel Pellegrini es el gremialista más comprometido”

Otro que destacó el trabajo de Pellegrini fue Carlos Ramos, presidente del Colegio de Entrenadores de Chile. “Es un tremendo orgullo para nosotros porque es nuestro principal referente que tenemos en la actualidad y así se lo hicimos saber en su momento cuando estuvo con nosotros en el colegio. Es el gremialista más comprometido que tenemos de generaciones anteriores, de los maestros. Él siempre ha estado dispuesto a estar cerca de nosotros, siempre cerca del colegio”, afirmó.

Finalmente, Ramos sostuvo que Pellegrini debería asumir un rol clave en el futuro del fútbol chileno. “Él tiene que estar en la selección chilena y no tan sólo a cargo del equipo, nosotros creemos que él tiene que estar en una dirección técnica nacional para que nos pueda entregar todos esos conocimientos y todo eso que ha vivido, experimentado, que ningún otro lo puede tener en este momento chileno”, cerró.

Publicidad

En síntesis…