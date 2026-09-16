Copa Davis: el único canal de TV que transmite la serie entre Chile y España

Chile buscará el boleto a las Finales de Copa Davis recibiendo a España en el Court Central Anita Lizana del Estadio Nacional.

Todo listo para que el equipo chileno afronte una nueva serie de Copa Davis. La escuadra capitaneada por Nicolás Massú enfrentará este fin de semana a España en el Court “Anita Lizana” del Estadio Nacional, por la primera ronda del Grupo Mundial I.

La acción comenzará el sábado 19 de septiembre a las 13:00 horas de Chile, jornada que contempla los dos partidos individuales. El domingo, en tanto, la serie se reanudará a las 12:00 horas con el encuentro de dobles y posteriormente se disputarán dos singles más en caso de ser necesarios para definir la serie.

Massú contará con Alejandro Tabilo (28°), Cristian Garin (133°), Tomás Barrios (139°) y Matías Soto (237°) para intentar superar al duro escollo español. El conjunto dirigido por David Ferrer, por su parte, llega al país liderado por Rafael Jódar (14°), Daniel Mérida (31°) y Martín Landaluce (62°), mientras que Jaume Munar y Pedro Martínez serán las cartas para el dobles.

La serie tendrá un premio importante, ya que el ganador conseguirá un lugar en las Finales de la Copa Davis, que se disputarán en Bologna. Por ello, Chile buscará aprovechar la localía y el apoyo de su público para avanzar en esta instancia.

¿Dónde ver EN VIVO Chile vs. España?

La serie entre Chile y España será transmitida exclusivamente por DSports, a través de DirecTV. Además, estará disponible vía streaming mediante DGO y Paramount+. El enfrentamiento no contará con transmisión por televisión abierta.