El extenista y campeón olímpico, que ahora es el capitán del equipo chileno de Copa Davis, se refirió a la serie de este fin de semana contra España.

Este fin de semana Chile vuelve al ruedo de la Copa Davis y enfrentará de local a España, finalistas de la última edición. En la previa habló Nicolás Massú, el histórico capitán del equipo nacional.

El extenista y campeón olímpico se refirió a lo que será esta serie por la segunda ronda clasificatoria a las finales de noviembre, donde destacó la categoría del rival pero también sacó pecho por su invicto de local al mando del cuarteto nacional.

“Todas las Copas Davis son importantes y en el momento que te toca jugar uno siempre se toma esa serie con la mayor seriedad independientemente del momento. Desde que soy capitán nunca se ha perdido local, siempre hemos ganado, eso también nos da confianza. Obviamente sabemos el rival que nos toca, una potencia mundial, último finalista”, comenzó diciendo.

“Hoy día estamos dentro de los 16 mejores equipos del mundo, eso es un logro, pero nosotros queremos seguir subiendo, queremos seguir mejorando”, continuó.

“Qué mejor que enfrentarse a países que están dentro de los mejores del mundo, son los últimos finalistas y cuando uno se dedica a un deporte, por lo menos en el caso mío, siempre me quiero enfrentar con los mejores del mundo”, completó Massú.

Nicolás Massú saca pecho con Chile para enfrentar a España en la Copa Davis. (Foto: Pepe Alvújar/Photosport)

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El viñamarino, también tuvo palabras para la nueva sensación del tenis español, el joven Rafael Jódar de 19 años, que en estos momentos está 14° en el ránking ATP.

“Esta serie tiene todo para ser espectacular, enfrentarse con los mejores del mundo, en tu casa, con un equipo que seguramente, de los jugadores que tenga España ahora, los van a ver durante muchos años en los primeros lugares del ránking mundial. Todos hablan de Rafael Jódar, lo tenemos acá en Chile, podemos enfrentarnos a un equipo que acaba de hacer final”, finalizó el Vampiro.

¿Cuándo es la serie entre Chile y España?

La serie de Copa Davis entre Chile y España se disputa entre el sábado 19 y el domingo 20 de septiembre en el Court Central Anita Lizana del Estadio Nacional.

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Cabe recordar que Nicolás Massú nominó a Alejandro Tabilo, Tomás Barrios, Cristián Garín y Matías Soto.