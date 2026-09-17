La raqueta número uno de Chile desafiará al segundo singlista de España en el inicio de la serie de Copa Davis por la segunda ronda clasificatoria.

Este fin de semana en medio de las Fiestas Patrias se disputa la serie de Copa Davis entre Chile y España por la segunda ronda de las clasificatorias hacia las finales de noviembre, donde el equipo dirigido por Nicolás Massú es local.

Este jueves se realizó el sorteo de los cruces para los cinco partidos, que tendrá a Alejandro Tabilo (28° en el ránking ATP) y Christian Garín (133°) como los singlistas por el lado chileno, quienes enfrentarán a la nueva estrella española Rafael Jódar (14°) y Daniel Mérida (41°).

Mientras que en el dobles, Tabilo acompañará a Tomás Barrios contra Pedro Martínez y Jaume Munar.

La acción comenzará el sábado 19 de septiembre a las 13:00 horas y los fuegos los abrirá Alejandro Tabilo, la raqueta número uno de Chile, contra el segundo singlista español, Mérida. Seguido, Garín desafiará a Jódar.

El domingo 20 la jornada arrancará al mediodía con el dobles, para que luego se enfrenten los dos números uno de cada equipo: Tabilo vs. Jódar. El último punto y donde se podría definir la serie lo protagonizarán Garín y Mérida.

Cabe recordar que esta serie de Copa Davis tiene como escenario el Court Central Anita Lizana del Estadio Nacional, Santiago de Chile.

Sorteo Copa Davis

SÁBADO 19 DE SEPTIEMBRE (desde las 13:00 horas)

Primer partido: Alejandro Tabilo (CHI) vs. Daniel Mérida (ESP)

Segundo partido: Christian Garín (CHI) vs. Rafael Jódar (ESP)

DOMINGO 20 DE SEPTIEMBRE (desde las 12:00 horas)

Dobles: Barrios/Tabilo (CHI) vs. Martínez/Munar (ESP)

Cuarto partido: Alejandro Tabilo (CHI) vs. Rafael Jódar (ESP)

Quinto partido: Christian Garín (CHI) vs. Daniel Mérida (ESP)