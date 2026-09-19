¿Qué pasa si Chile gana o pierde la serie ante España por la Copa Davis?

Durante esta jornada se inicia lo que será la serie de Copa Davis entre Chile y España.

Chile vivirá este fin de semana una serie clave ante España por la segunda ronda de los Qualifiers de la Copa Davis 2026, en donde el equipo nacional hacerse respetar ante su gente y lograr la clasificación la fase decisiva de esta competencia.

La serie se disputará al mejor de cinco partidos, con dos encuentros de singles durante la primera jornada y, posteriormente, el duelo de dobles y los dos singles (en caso de ser necesarios).

Por esto, desde Bolavip Chile te dejamos los escenarios que se pueden dar para el equipo nacional en esta importante serie ante España.

Tabilo será el primer jugador nacional en salir a la cancha | Foto: Photosport

¿Qué pasa si Chile le gana la serie a España?

Si Chile consigue tres victorias ante España, clasificará a la Final 8 de la Copa Davis 2026, instancia que reune a los mejores equipos de la competencia en la definición por el título.

Dicha fase se disputaría en Bolonia, Italia, entre el 24 y el 29 de noviembre y si Chile sale como vencedor de esta serie, tendría su tercera aparición en esta fase final, después de 2023 y 2024.

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¿Qué pasa si Chile pierde la serie ante España?

Si Chile no consigue imponerse ante España y cae en la eliminatoria, quedará eliminado de la Copa Davis 2026.

En ese escenario, el conjunto nacional deberá volver a disputar los Qualifiers en la próxima edición del certamen y poder tener opciones para ingresar a la fase final de la competencia del 2027.