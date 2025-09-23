Cristian Garin (126° ATP) comienza una nueva semana de competencia con la motivación de dejar atrás lo ocurrido en el Estadio Nacional en la Copa Davis ante Luxemburgo.

Allí, el oriundo de Arica defendió a Chile en la serie disputada en Santiago, donde si bien cumplió con su rol, quedó la sensación de que el “Tanque” aún busca reencontrar la solidez que lo llevó a ser Top 20 del mundo.

El tenista nacional atraviesa un momento clave de la temporada. Con la necesidad de recuperar terreno en el ranking y sumar confianza de cara a los próximos torneos de fin de año, Buenos Aires aparece como una buena oportunidad para volver a mostrar su mejor versión en el circuito.

Cristian Garin va por su primer triunfo en Buenos Aires | FOTO: Pepe Alvujar/Photosport

Cristian Garin enfrenta a Nicolás Kicker en Buenos Aires

En ese camino, “Gago” inicia su participación en el Challenger 75 de Buenos Aires, torneo que se disputa en las canchas de arcilla del Racket Club de Palermo y que reúne a varias figuras sudamericanas.

Allí, su primer desafío será frente al argentino Nicolás Kicker (299°), un jugador con pasado en el top 100 y que buscará aprovechar la localía para complicar al chileno.

¿Cuándo y a qué hora juegan Cristian Garin vs. Nicolás Kicker en el Challenger de Buenos Aires?

El partido será este martes 23 de septiembre no antes de las 14:30 horas (hora de Chile Continental)

¿Dónde se podrá ver el partido entre Cristian Garin vs. Nicolás Kicker en el Challenger de Buenos Aires?

Para seguir el partido en vivo, puedes hacerlo a través de Challenger TV, la señal oficial del ATP Challenger Tour.