El alemán ya enfrentó al tenista chileno en la primera ronda del US Open en 2025: "Ha escalado bastante bien en el ranking este año".

Alexander Zverev (2° del ranking ATP) sufrió más de cuatro horas y media para derrotar al francés Quentin Halys (52°) e instalarse en la tercera ronda del US Open donde se enfrentará ni más ni menos que al único chileno en competencia, Alejandro Tabilo (28°). El alemán primer sembrado del último Grand Slam del año ya tiene al zurdo en su punto de mira.

En conferencia de prensa, el tenista europeo destacó la evolución que ha tenido Tabilo durante la temporada y anticipó un partido complicado. “Ha escalado bastante bien en el ranking este año. Jugué contra él el año pasado en primera ronda, pero creo que ahora es un tenista mucho mejor. Así que espero otro partido complicado”, señaló Zverev tras su sufrido triunfo ante Halys.

NEW YORK, NEW YORK – SEPTEMBER 03: Alejandro Tabilo of Chile returns a shot against Alexei Popyrin of Australia during their Men’s Singles Second Round match on Day Five of the 2026 US Open at USTA Billie Jean King National Tennis Center on September 03, 2026 in the Flushing neighborhood of the Queens borough of New York City. (Photo by Julian Finney/Getty Images)

El duelo de este sábado será el tercer enfrentamiento entre ambos y, hasta ahora, todos los antecedentes favorecen al alemán. Zverev se impuso en la primera ronda del US Open 2025 y también derrotó al chileno en las semifinales del Masters 1000 de Roma 2023, por lo que Tabilo buscará conseguir por primera vez una victoria ante uno de los principales jugadores del circuito.

Ahora, el chileno tendrá la oportunidad de responder en la cancha a los elogios de Zverev y buscar un golpe de gracia en Nueva York. El ganador del encuentro enfrentará en octavos de final al italiano Luciano Darderi (22°) o a la sorpresa australiana Dane Sweeny (123°).

¿Cuándo juegan Alejandro Tabilo vs Alexander Zverev?

El partido entre Alexander Zverev y Alejandro Tabilo se disputará este sábado 5 de septiembre por la tercera ronda del US Open, en horario a confirmar por la organización del major.

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¿Dónde ver a Alejandro Tabilo vs Alexander Zverev?

El duelo entre el alemán y el chileno podrá seguirse en televisión por una de las señales de ESPN, mientras que en streaming estará disponible a través del plan premium de Disney+.