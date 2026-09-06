El tenista chileno dio pelea ante el número 2 del mundo pero terminó cayendo en tres sets en la tercera ronda del US Open.

Fin de la aventura de Alejandro Tabilo (28° del ranking ATP) en el US Open tras caer inapelablemente en tres sets ante Alexander Zverev, número dos del mundo y primer sembrado del torneo. En casi 2 horas y media de jueo, el tenista chileno se despidió en tercera ronda tras inclinarse por 6-2, 7-6 (2) y 6-4 en la pista central del estadio Arthur Ashe.

En el primer set, el alemán no tuvo piedad ante un Tabilo que pecó de errores propios y del nerviosismo de jugar en la pista central. El zurdo sufrió dos pérdidas de servicio en el primer y tercer juego, lo que fue suficiente para que el europeo se llevara la manga por 6-2 en apenas 39 minutos.

NEW YORK, NEW YORK – SEPTEMBER 05: Alexander Zverev of Germany shakes hands after a win against Alejandro Tabilo of Chile during their Men’s Singles Third Round match on Day Seven of the 2026 US Open at USTA Billie Jean King National Tennis Center on September 05, 2026 in the Flushing neighborhood of the Queens borough of New York City. (Photo by Julian Finney/Getty Images)

En el segundo capítulo, el nivel del chileno mejoró y casi le alcanzó para dar el golpe. Jano estuvo a dos pelotas de llevarse la manga, sin embargo los errores no forzados y la contundencia del alemán le pasaron la cuenta. En el décimo game desperdició dos puntos de set y Zverev forzó el tie break donde fue implacable: cinco mini quiebres le bastaron para llevarse el desempate 7-2.

En el tercer y último set, Tabilo volvió a caer en los errores propios, y pese a que a Zverev se le vio descontento a ratos con su nivel, no fue suficiente para intentar la remontada. Con dos quiebres de servicio, el nacido en Múnich se llevó la manga por 6-2 y le puso fin a la aventura de Tabilo en Flushing Meadows.

En la próxima ronda, Zverev enfrentará al italiano Luciano Darderi, mientras que Jano se enfocará de lleno en la serie de Copa Davis ante España, programada para los días 18 y 19 de septiembre en el Estadio Nacional.