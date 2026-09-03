Este jueves el tenista chileno Alejandro Tabilo (28°) consiguió una nueva victoria en el US Open 2026 y avanzó a tercera ronda, logrando así su mejor resultado en el abierto estadounidense.
La raqueta número uno de Chile se impuso en cuatro sets al australiano Alexei Popyrin (130°), remontando tras caer en la primera manga, quedándose con las otras tres (2-6 7-6 7-6 6-2).
Cabe recordar que el chileno-canadiense venía de eliminar al alemán Yannick Hanfmann (54°) en segunda ronda.
Con esto, Tabilo iguala su mejor actuación en un grand slam, pues en 2024 también llegó a tercera ronda pero en Wimbledon.
Ahora, el representante nacional de 29 años espera por su próximo rival, que saldrá entre el alemán Alexander Zverev (2°) y el francés Quentin Halys (52°), quienes se enfrentan mañana (viernes).
Alejandro Tabilo sigue brillando en el torneo neoyorquino. (Foto: Caleb Bowlin/Getty Images)
Tabilo busca convertirse en el quinto chileno en meterse en los octavos de final del US Open, después que lo hiciera Fernando González (2002, 2008 y 2009), Jaime Fillol (1975 y 1982), Marcelo Ríos (1997 y 1999) y Nicolás Massú (2005).
Consignar que Alejandro Tabilo dirá presente en la serie de Copa Davis entre Chile y España del próximo 19-20 de septiembre en el court central del Estadio Nacional.
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En síntesis
- Alejandro Tabilo en tercera ronda del US Open 2026 por primera vez.
- Victoria ante Alexei Popyrin en cuatro sets por 2-6, 7-6, 7-6 y 6-2.
- Alexander Zverev o Quentin Halys será el próximo rival del tenista chileno.