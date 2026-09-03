La raqueta número uno de Chile sigue en carrera en el último grand slam de la temporada 2026.

Este jueves el tenista chileno Alejandro Tabilo (28°) consiguió una nueva victoria en el US Open 2026 y avanzó a tercera ronda, logrando así su mejor resultado en el abierto estadounidense.

La raqueta número uno de Chile se impuso en cuatro sets al australiano Alexei Popyrin (130°), remontando tras caer en la primera manga, quedándose con las otras tres (2-6 7-6 7-6 6-2).

Cabe recordar que el chileno-canadiense venía de eliminar al alemán Yannick Hanfmann (54°) en segunda ronda.

Con esto, Tabilo iguala su mejor actuación en un grand slam, pues en 2024 también llegó a tercera ronda pero en Wimbledon.

Ahora, el representante nacional de 29 años espera por su próximo rival, que saldrá entre el alemán Alexander Zverev (2°) y el francés Quentin Halys (52°), quienes se enfrentan mañana (viernes).

Alejandro Tabilo sigue brillando en el torneo neoyorquino. (Foto: Caleb Bowlin/Getty Images)

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Tabilo busca convertirse en el quinto chileno en meterse en los octavos de final del US Open, después que lo hiciera Fernando González (2002, 2008 y 2009), Jaime Fillol (1975 y 1982), Marcelo Ríos (1997 y 1999) y Nicolás Massú (2005).

Consignar que Alejandro Tabilo dirá presente en la serie de Copa Davis entre Chile y España del próximo 19-20 de septiembre en el court central del Estadio Nacional.

En síntesis

Alejandro Tabilo en tercera ronda del US Open 2026 por primera vez.

del US Open 2026 por primera vez. Victoria ante Alexei Popyrin en cuatro sets por 2-6, 7-6, 7-6 y 6-2.

en cuatro sets por 2-6, 7-6, 7-6 y 6-2. Alexander Zverev o Quentin Halys será el próximo rival del tenista chileno.