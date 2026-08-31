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VIDEO: ¿Lo quiere llevar a la MLS? Robert Lewandowski se acuerda de Arturo Vidal en plena actividad

El goleador polaco, que se acaba de unir al Chicago Fire de la MLS, recordó su amistad con Arturo Vidal y le envió un saludo.

Lewandowski y Vidal fueron compañeros en el Bayern Múnich. (Foto: Getty Images)
Lewandowski y Vidal fueron compañeros en el Bayern Múnich. (Foto: Getty Images)

El pasado fin de semana se realizó un gran evento en Los Ángeles, en el que estuvo presente el futbolista polaco Robert Lewandowski, que en medio de la actividad le envió un mensaje a Arturo Vidal.

El goleador de 38 años presenció el lanzamiento de su propio carrito de ‘Hot Wheels’ en Venice Beach, donde uno de los invitados fue el influencer chileno ‘Pableke’.

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El creador de contenido tuvo la oportunidad de saludar a Lewandowski y recordarle su amistad con el King, a quien inmediatamente le envió un mensaje.

“Arturito, hermanito, ¿qué tal?”, exclamó el otrora artillero del Barcelona, quien fue compañero de Vidal en el Bayern Múnich entre 2015 y 2018.

El diálogo entre ambos se pudo ver por un par de horas en las historias de Instagram de Pableke.

Mira el VIDEO a continuación:

Cabe recordar que actualmente Lewandowski está radicado en Estados Unidos, pues tras no clasificar al Mundial 2026 se decidió por continuar su carrera en la Major League Soccer (MLS) uniéndose al Chicago Fire.

En la misma liga acaba de firmar el chileno Alexis Sánchez, quien se convirtió en el nuevo jugador franquicia del CF Montréal de Canadá.

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En síntesis

  • Chicago Fire es el actual equipo de Robert Lewandowski en la liga MLS.
  • Hot Wheels presentó un carrito del delantero durante un evento en Venice Beach.
  • Arturo Vidal recibió saludos de su excompañero del Bayern Múnich (2015 a 2018).
Patricio Muñoz
Patricio Muñoz
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