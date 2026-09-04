El tenista chileno se enfrentará al número 2 del mundo por la tercera ronda del US Open ¿Cuándo juegan y quién transmite EN VIVO?

Alejandro Tabilo tendrá este sábado uno de los desafíos más exigentes de la temporada cuando enfrente en tercera ronda del US Open al alemán Alexander Zverev, actual número dos del mundo y primer cabeza de serie del torneo, quien llega al cruce con el tenista chileno después de protagonizar otra extenuante batalla a cinco sets en Nueva York.

El germano debió luchar al máximo para superar al francés Quentin Halys (52°), a quien derrotó por 6-4, 4-6, 7-6(3), 6-7(3) y 6-3 en un partido que se extendió por cuatro horas y 33 minutos en la Arthur Ashe. Zverev ya había sufrido una verdadera maratón en su estreno frente al italiano Lorenzo Sonego, duelo que también se resolvió en cinco sets y que se prolongó por casi cinco horas. Así, “Sacha” acumula cerca de 9 horas en la pista.

Zverev y Tabilo se enfrentaron en la primera ronda del US Open en 2025: fue triunfo para el alemán (Getty Images).

Al frente estará un Tabilo que llega con confianza y mostrando un sólido nivel sobre el cemento neoyorquino. El chileno, sembrado número 25 en Flushing Meadows, avanzó a tercera ronda tras imponerse en cuatro sets al australiano Alexei Popyrin (130°) y ahora tendrá la oportunidad de cobrarse revancha de lo ocurrido el año pasado.

En el US Open 2025, ambos se enfrentaron en primera ronda, con una victoria en sets corridos para Zverev. El historial entre ambos favorece 2-0 al alemán, aunque Tabilo ya demostró en Roma 2024 que puede complicarlo, pese a terminar cayendo en tres sets.

¿Cuándo juegan Alejandro Tabilo vs Alexander Zverev?

El partido entre Alexander Zverev y Alejandro Tabilo se disputará este sábado 5 de septiembre por la tercera ronda del US Open, en horario a confirmar por la organización del major.

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¿Dónde ver a Alejandro Tabilo vs Alexander Zverev?

El duelo entre el alemán y el chileno podrá seguirse en televisión por una de las señales de ESPN, mientras que en streaming estará disponible a través del plan premium de Disney+.