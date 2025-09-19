El mundo del tenis quedó sorprendido tras la revelación de Björn Borg, una de las máximas leyendas del deporte, quien confesó en su libro autobiográfico que padece cáncer de próstata desde hace dos años. En sus memorias tituladas Hjärtslag (Heartbeats: A Memoir en inglés), lanzadas este jueves, el extenista sueco comparte un duro testimonio sobre su enfermedad y también sobre otras batallas personales, como su lucha contra las adicciones, entre ellas el consumo de cocaína.

El ex número uno del mundo y ganador de 11 Grand Slams entregó un fuerte relato en el capítulo final de su libro sobre la enfermedad que fue detectada en septiembre de 2023. En una entrevista con la cadena pública sueca SVT, Borg se refirió por primera vez de manera pública al cáncer que en estos momentos está en fase de “remisión”.

“Existe riesgo de propagación, y es algo con lo que tendré que vivir durante algún tiempo, con la angustia de saber, cada seis meses, si el cáncer ha sido detectado a tiempo”, señaló el sueco quien aseguró que hace seis años no juega un partido de tenis.

“Fue difícil a nivel psicológico para mí. ¿Se habrá extendido por otros lugares, estará en más lugares? Porque no lo sabía. Hablé con el doctor y me dijo que la situación era bastante mala, pero que ya habían hecho lo que tenían que hacer. Me comentó que tenía esas células cancerígenas durmiendo en mi cuerpo. Yo iba a luchar cada día como si fuese la final de Wimbledon”, lanzó.

Bjorn Borg también habló sobre su lucha contra la adicción a las drogas (Getty Images for Laver Cup).

Björn Borg y su dura adicción a la cocaína

La leyenda del tenis mundial también impactó al referirse al consumo de cocaína que padeció a principio de los años ‘80: “La primera vez que probé la cocaína, sentí un impulso tan fuerte como el que alguna vez me había dado el tenis”, reveló.

“Teníamos malas compañías y (…) la droga y las píldoras [estaban] al alcance de la mano, ahí, estaba sumido en las tinieblas más profundas”, reveló el ex tenista quien aseguró que la mayor dependencia a la droga ocurrió mientras estuvo casado con la cantante italiana Loredana Berté.

En 1996, durante un viaje a Países Bajos para disputar un partido de veteranos, Björn Borg sufrió un desvanecimiento provocado por el síndrome de abstinencia y terminó bajo un puente. Al recobrar la conciencia en el hospital, se encontró con su padre frente a su cama. “No decía nada, era tan embarazoso. Me avergonzaba como un perro”, confesó.

Björn Borg ganó un total de cinco Wimbledon y seis Roland Garros antes de retirarse con apenas 26 años en 1983.