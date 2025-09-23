Tras coronarse campeón del ATP 250 de Chengdú en China, el tenista chileno Alejandro Tabilo emprenderá vuelo para Japón donde enfrentará a partir de esta semana el ATP 500 de Tokio.

‘Jano’ tuvo que luchar desde la qualy para levantar el tercer título de su carrera luego de una infartante definición ante el número 9 del mundo, el italiano Lorenzo Musetti que se decidió en el tie break del tercer set.

Con el trofeo bajo el brazo, el chileno que dará un salto de 40 lugares en el ranking ATP y será 82° en la nueva actualización, ahora deberá enfrentar un difícil cuadro en el torneo que se disputará en la capital japonesa.

Alejandro Tabilo, campeón en Chengdú, China.

El sorteo arrojó que el nacido en Toronto deberá enfrentar en primera ronda al belga Zizou Bergs (45°), enemigo número 1 del tenis chileno tras la agresión a Cristian Garin en la Copa Davis 2024.

En caso de avanzar a segunda ronda, el siguiente desafío del zurdo será de palabras mayores ya que en el cuadro aparece ni más ni menos que el rey del tenis mundial, el español Carlos Alcaraz.

Para ello, el murciano de 22 años, quien competirá por primera vez en Tokio, deberá derrotar al argentino Sebastián Báez. Un posible enfrentamiento entre Alcaraz y Tabilo debería producirse entre los días viernes o sábado de esta semana en horario por definir.