Alejandro Tabilo consiguió una tremenda consagración en el ATP 250 de Chengdú. Esto le permitió avanzar del puesto 112 al 72, en una importante alza que le permite volver a posicionarse en los mejores torneos del mundo del circuito tenístico.

Por aquella consagración, Clínica Universidad de Los Andes compartió un video de una entrevista que le hicieron al chileno, en la cual responde al debate de quién es el mejor tenista de la historia. ¿Será Roger Federer? ¿Rafael Nadal? ¿Novak Djokovic? El Jano lo dejó claro.

“De la historia, para mí, Roger Federer”, dejó claro el número 1 de Chile, quien decantó su preferencia por el suizo que ganó 20 Grand Slam y marcó parte de la era más grande del deporte blanco.

También mencionó que su mejor victoria fue ante un miembro del Big 3: “Djokovic en Montecarlo”, mencionó sobre el partido jugado el 9 de abril en ronda de 32 del torneo este año, el cual ganó por 6-3 y 6-4.

Alejandro Tabilo nombra a Roger Federer como el mejor tenista de todos los tiempos. (Foto: Getty)

La peor lesión que sufrió Alejandro Tabilo

Jano mencionó que el desgarro de abdomen es la peor lesión: “Me perdí Wimbledon”. De hecho, esta lesión complicó la temporada del chileno, quien afortunadamente encontró los buenos resultados y una mejor forma física.

En la dinámica de preguntas el ganador de tres títulos ATP mencionó que la mejor derecha es la de Carlos Alcaraz y el mejor revés está entre Novak Djokovic y Alexander Zverev.