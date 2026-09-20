El capitán del equipo chileno de Copa Davis dio la cara tras la abultada derrota en la serie contra España por la ronda 2 clasificatoria.

Este domingo se acabó la serie entre Chile y España por la ronda 2 clasificaroria en la Copa Davis, donde el equipo europeo pasó por arriba del combinado nacional, que terminó cayendo por 4-0 en Santiago.

Tras lo sucedido en el Court Central Anita Lizana del Estadio Nacional, dio una conferencia de prensa el capitán chileno, el extenista Nicolás Massú, quien enfrentó las críticas por lo sucedido en esta ocasión.

“Cuando uno gana la alegría es enorme y ves todas las caras felices de la gente, soriendo, felicitándote. Pero también es parte de este deporte perder y cuando las cosas no salen, poder reivindicarte, poder levantarse, seguir empujando y así es la vida”, comenzó diciendo.

“Creo que para cualquier cosa que uno quiera lograr en la vida uno tiene que ser perseverante y eso yo lo aprendí de chico. Mientras esté metido en esto, soy una persona que tengo claro lo que quiero y todos los días me levanto empujando y creyendo”, agregó el bicampeón olímpico en su fiel estilo.

Nicolás Massú se mostró frustrado tras la caída de Chile en Copa Davis. (Foto: Pepe Alvújar/Photosport)

¿Continúa al mando de Chile?

En la instancia, Massú dejó claro que no renunciará a la dirección técnica de Chile y que sigue confiando en el equipo nacional, que en 2027 deberá volver a intentarlo.

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“Sigo confiando en el equipo, en mis jugadores y en mí. Soy una persona que un resultado en particular, sea positivo o no, mi manera de ver la vida y afrontar las cosas, siempre va a ser igual”, completó el viñamarino.

En síntesis