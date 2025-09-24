Alejandro Tabilo tomó una de las mejores decisiones de su carrera tenística hace un par de semanas, cuando decidió bajarse de la serie de Copa Davis para privilegiar su vuelta al circuito ATP y tratar de escalar en el ranking.

La apuesta le resultó al chileno: disputó las clasificaciones del ATP 250 de Chengdú, se metió en el cuadro principal y después terminó ganando el torneo tras derrotar en la final al primer preclasificado del torneo, Lorenzo Musetti.

Para Tabilo, Alcaraz tiene la mejor derecha del circuito. | Foto: Getty Images

Una vez finalizado el compromiso, la cuenta oficial de la Clínica Universidad de Los Andes -auspiciador del jugador- subió un video donde sale ‘Jano’ dedicándole un terrible elogio al español Carlos Alcaraz.

Consultado sobre quién tiene la mejor derecha del circuito ATP, el chileno-canadiense no dudó ni medio segundo en mencionar al reciente campeón del US Open: “Actual… Alcaraz”, dijo sin titubear.

Ahora, Alejandro Tabilo disputará el ATP 500 de Tokio, donde buscará seguir con su buena racha y su ascenso en el ranking ATP donde escaló más de 50 posiciones tras haberse quedado con su tercer título en el circuito ATP.

El rival de Alejandro Tabilo en Tokio

Alejandro Tabilo debutará en el torneo japonés ante el belga Zizou Bergs y, en caso de derrotarlo, podría enfrentar a Carlos Alcaraz en la segunda ronda si el español hace lo propio con el argentino Sebastián Báez.