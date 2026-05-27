El tenista checo no pudo más del agotamiento tras vencer al argentino Mariano Navone en cinco horas de juego. Se presume que sufrió un golpe de calor.

Impactantes escenas se vivieron este jueves en Roland Garros luego del agotador triunfo del checo Jakub Mensik sobre el argentino Mariano Navone en la segunda ronda del Grand Slam parisino.

El número 27 del mundo y excampeón en Miami, logró imponerse en una verdadera batalla física y mental por parciales de 6-3, 2-6, 6-4, 1-6 y 7-6(11) tras 4 horas y 41 minutos de partido bajo temperaturas cercanas a los 34 grados.

Pero más allá del triunfo, la gran preocupación fue el estado físico de Mensik. Desde el cuarto parcial comenzó a evidenciar serios problemas físicos, solicitando atención médica y asistencia del fisioterapeuta mientras apenas podía desplazarse sobre la cancha.

Finalmente el checo terminó cerrando el partido recién en su séptimo match point y apenas consiguió la victoria, colapsó completamente sobre la arcilla. Mensik cayó al suelo y comenzó a retorcerse de dolor ante la mirada atónita del público.

La imagen fue dramática: Mensik no podía levantarse y permaneció varios minutos tendido en la arcilla mientras Navone se acercaba a saludarlo. Posteriormente, personal médico ingresó a la pista para asistir al europeo, que presentaba claros signos de agotamiento extremo y un posible golpe de calor.

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Tras largos minutos de preocupación, el checo finalmente logró ponerse de pie y abandonar lentamente la pista, aunque quedó instalada la duda sobre si podrá continuar compitiendo en el torneo debido al severo desgaste físico sufrido ante Navone.