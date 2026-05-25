La leyenda suiza disputó por última vez Roland Garros, y lo hizo con una dura derrota en cuatro sets: "Nunca me propuse ser el número uno ni ganar Grand Slams", dijo en su adiós.

Stan Wawrinka vivió este martes su último baile en Roland Garros. La leyenda suiza, campeón del Abierto de Francia en 2015 y dueño de otros dos títulos de Grand Slam en plena era dorada del Big 3, disputó el último partido de su carrera en París en lo que será su temporada final como profesional.

El ex número 3 del mundo luchó hasta el final en la cancha Simonne Mathieu, pero terminó cayendo en cuatro sets frente al neerlandés Jesper de Jong. Más allá de la derrota, el momento más emotivo llegó tras el encuentro, cuando todo el estadio se puso de pie para homenajear y ovacionar a uno de los jugadores más queridos del circuito.

Stan Wawrinka fue ovacionado y homenajeado en Roland Garros (Getty Images).

“Mi meta era vivir esta vida increíble…”

Con visible emoción, Wawrinka entregó profundas reflexiones en conferencia de prensa sobre su carrera y el significado que tuvo el tenis en su vida. “Llevo más de 20 años en el circuito. Cuando era joven mi sueño era ser tenista profesional, estar entre los 100 mejores y tener la oportunidad de jugar estos torneos, pero nunca esperé alcanzar tanto éxito”, confesó.

El suizo agregó que jamás se obsesionó con los récords ni con ser el mejor del mundo. “Nunca me propuse ser el número uno ni ganar Grand Slams. Mi meta era poder jugar los grandes torneos y vivir esta vida increíble del circuito. Siempre se trató de mí mismo: cómo podía ser mejor tenista, cómo podía superarme y cómo podía romper mis propios límites”, explicó.

Además, recordó lo difícil que fue despedirse de uno de los escenarios más importantes de su carrera. “Hoy fue muy duro. Nunca es fácil decir adiós a algo que amas tanto y a lo que le dedicas toda tu vida”, señaló el helvético, visiblemente afectado tras bajar definitivamente el telón en París.

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Wawrinka deja una huella imborrable en el tenis mundial. Fue uno de los pocos capaces de desafiar el dominio de Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic en la era más competitiva de la historia.