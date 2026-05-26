Próximo rival de Alejandro Tabilo en Roland Garros quedó al borde del retiro por lesión: “Ya veremos”

Valentin Vacherot terminó con evidentes molestias en la pierna tras un extenuante triunfo en el debut ¿Llegará al choque contra el chileno?

Alejandro Tabilo (36° del ranking ATP) enfrentará a Valentin Vacherot por la segunda ronda de Roland Garros. Eso sí, todo parece indicar que el duelo no será en igualdad de condiciones ya que el tenista monegasco terminó con visibles molestias físicas tras su sufrido triunfo sobre el francés Thomas Faurel (378°).

El actual 19 del mundo y 16° sembrado del torneo necesitó casi tres horas para imponerse por 6-3, 6-4, 3-6 y 7-6(6), aunque más allá de la victoria, el foco estuvo puesto en su estado físico. Durante gran parte del encuentro evidenció dolor en la pierna izquierda y terminó abandonando la cancha con evidentes problemas para desplazarse.

Tras el partido, Vacherot reconoció que no quedó en buenas condiciones. “Me hubiera gustado que las cosas salieran un poco mejor en el aspecto físico… ya veremos más adelante”, comentó con evidente resignación, dejando abierta la posibilidad de llegar disminuido o incluso no disputar el compromiso ante Tabilo.

Vacherot en contra del calor extremo en París

El campeón en Shanghai 2025 también aprovechó de criticar las condiciones extremas que se están viviendo en París durante esta edición del Grand Slam. “El calor está cambiando muchísimo las condiciones del torneo. Nunca habíamos tenido un Roland Garros tan caluroso en mayo”, señaló.

“El calor está cambiando muchísimo las condiciones del torneo. En la pista 14 las condiciones eran especialmente rápidas: la pelota corría muchísimo, botaba muy alto y además las bolas están bastante duras. Claramente hay jugadores que se benefician mucho más que otros de estas condiciones”, agregó.

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El duelo entre el europeo y el chileno está programado para el día miércoles, y habrá qué esperar en qué condiciones llega Vacherot. El ganador avanzará a tercera ronda del Abierto de Francia.

En síntesis…