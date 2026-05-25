Alejandro Tabilo y Cristian Garin debutan en Roland Garros: hora y dónde ver EN VIVO

Los dos tenistas chilenos tienen programación y rival para su estreno en la primera ronda de Roland Garros.

Roland Garros tendrá presencia chilena este martes con los estrenos de Alejandro Tabilo y Cristian Garin, los únicos representantes nacionales en el cuadro principal del Abierto de Francia.

El primero en salir a la cancha será Tabilo, actual 36 del ranking ATP, quien enfrentará al polaco Kamil Majchrzak en el primer turno del Court 8, por lo que el partido comenzará a las 5:00 horas de Chile. Será el segundo enfrentamiento entre ambos tenistas, luego de que el chileno se impusiera en el único antecedente registrado, correspondiente al US Open 2022.

Más tarde será el turno de Garin, hoy ubicado en el puesto 114 del mundo, quien tendrá un duro desafío frente al estadounidense Learner Tien, una de las grandes revelaciones del circuito y reciente campeón del ATP 250 de Ginebra.

El duelo entre “Gago” y Tien se disputará en el tercer turno del Court 6, por lo que está programado aproximadamente para las 8:00 horas de Chile, dependiendo de la duración de los encuentros anteriores.

Arrancó Roland Garros, el segundo Grand Slam del año (Getty Images).

¿Dónde ver a Tabilo y Garin en Roland Garros?

Los debuts de Alejandro Tabilo y Cristian Garin en Roland Garros podrán verse a través de una de las señales de ESPN, mientras que vía streaming serán transmitidos por Disney+.