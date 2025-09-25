La leyenda estadounidense del tenis Jimmy Connors, dejó una potente reflexión a la hora de analizar la actualidad del circuito y dejar un fuerte mensaje a la emergente rivalidad de Carlos Alcaraz y Jannik Sinner. El ganador de ocho Grand Slam advirtió la necesidad de que aparezca un tercer tenista que haga frente a la supremacía del español e italiano.

En conversación con su hijo Brett en el podcast “Adventage Connors”, el ganador de 109 títulos ATP, lanzó una fuerte advertencia a tenistas como Alexander Zverev o Stefanos Tsitsipas al asegurar que la opciones de ganar un Grand Slam se les está acabando con la irrupción de Alcaraz y Sinner.

Jimmy Connors posee innumerables récords en la era abierta (ALLSPORT).

La palabra autorizada de Jimmy Connors

“Todo se trata de conocer la pista, y creo que los más jóvenes se están volviendo más inteligentes y comprenden mejor lo que significa poder entrar a la pista. Carlos Alcaraz sin duda lo entiende, y desde muy pequeño. Por eso, los mayores como Zverev y Tsitsipas, más vale que se den cuenta rápidamente, porque, si no, estarán mirando a ambos lados: los muchachos de adelante y los de atrás. Y la oportunidad de ganar un Grand Slam se les está cerrando bastante rápido”, aseguró el ex tenista.

En esa línea, Connors se rindió al nivel de Novak Djokovic ante la arremetida del 1 y 2 del mundo. “Es una locura lo de Djokovic, porque solo hay dos jugadores de un nivel superior al suyo. Es una locura. Y los jóvenes van a tener que mejorar, y lo digo con el mayor respeto, porque si no, solo tendremos un duelo Alcaraz-Sinner, Alcaraz-Sinner, Alcaraz-Sinner”, lanzó.

“Ha sido así durante los últimos ocho Grand Slams. Roger Federer y Rafa Nadal, de repente, tuvieron a Djokovic, luego a Andy Murray. Hubo alternancias que hicieron el duelo más emocionante, pero se necesita a alguien que tome partido y participe en esta rivalidad”, sentenció.

Finalmente, Connors desveló las grandes diferencias que existe entre el tenis de su época y la era actual. “No tienen miedo de arriesgarse y lanzan sus golpes, sin importar dónde se encuentren en la cancha. Esa es una gran diferencia entre entonces y ahora. Es que si están a un metro y medio o dos metros de la línea de fondo o a un metro y medio de las líneas de dobles, los golpes que pueden realizar con la raqueta y las cuerdas son muy diferentes. La violencia con la que los jugadores actuales golpean es algo que realmente no puedo entender”, cerró.