A sus 16 años, Benjamín Pérez se perfila como una de las grandes promesas del tenis chileno y mundial. Su talento, madurez y consistencia lo han destacado en torneos juveniles, donde ha demostrado un nivel técnico y mental sorprendente para su edad, llamando la atención de los especialistas.

Recientemente, Pérez vivió una semana histórica en el Milo Tenis Tour, disputado en el Estadio Sirio, que marcó un precedente en su carrera. El joven llegó hasta los cuartos de final del M15, donde cayó ante el argentino Juan Manuel La Serna (511°) por 6-3 y 6-1.

Gracias a este resultado, Pérez logró un hito importante: sumar su primer punto ATP, consolidando su ingreso al mundo profesional y dando un paso decisivo en su transición desde las categorías juveniles hacia el alto rendimiento.

Benjamín Pérez destaca por su movilidad y por su gran revés a una mano | FOTO: Instagram

Además, se convirtió en el primer sudamericano de la generación 2009 en acceder a dicha ronda de un torneo profesional y el cuarto en el mundo, tras el francés Moise Kouame, el neerlandés Laurence Teunissen y el turco Mustafa Ege Sik.

La reflexión de Benjamín Pérez tras obtener su primer punto ATP

El joven tenista se refirió a esta importante marca en su carrera en una entrevista con el canal de YouTube de la Federación de Tenis, compartiendo sus emociones y lo que significa este logro.

“Una ilusión, todo el mundo quiere sacar su primer punto ATP lo antes posible. Se dio. Trabajo más por mi tenis que por el resultado, y eso marcó la diferencia”, afirmó Pérez.

La raqueta nacional destacó además la importancia de lograrlo en su país: “Muy lindo, además que pude sacar este punto en casa. Muy contento por todo lo que habíamos trabajado y porque en la cancha se dieron todos los frutos”, agregó, evidenciando la felicidad y satisfacción por alcanzar este primer gran objetivo en su carrera.

Mira alguno de sus puntos y sus declaraciones completas: