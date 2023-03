Coke Hevia analiza la eliminación de Universidad Católica de la Copa Sudamericana: "No logro cacharle la onda a Ariel Holan"

Universidad Católica sumó un nuevo fracaso a nivel internacional. Los pupilos de Ariel Holan no pudieron doblegar a Audax Italiano y terminaron cayendo por 3 a 2 en el Estadio El Teniente de Rancagua, quedando eliminados tempranamente de la Copa Sudamericana.

Si bien el elenco de la Franja Cruzada se puso dos veces en ventaja, los itálicos pudieron remontar el marcador y llevarse la clasificación a la fase de grupos del torneo continental.

Pese a que Zampedri anotó dos goles, la UC terminó cayendo | Foto: Agencia Uno

Jorge "Coke" Hevia, conductor del programa Pauta de Juego, contestó el llamado de Bolavip Chile y analizó con detalles lo que fue la derrota en la Sexta Región.

"No tiene elaboración la Católica, es un equipo que va todo por las bandas, todo por el ataque, llegan los laterales juntos y es un equipo que no genera equilibrio. Para mí, son dos equipos en uno y no puede ser la apuesta siempre que yo voy a hacer más goles, a veces tienes que dejar el arco en cero y le cuesta mucho", partió diciendo el profesional de las comunicaciones.

"Por último, si vas a jugar con dos nueves pero para que Di Santo juegue abierto, mejor meter a Tapia abierto. No logro cacharle la onda a Holan", sentenció.

Ahora, la UC deberá rápidamente vuelta la página y enfocarse en lo que será el partido ante Unión Española por el Campeonato Nacional, el cual está pactado para este domingo 12 de marzo.