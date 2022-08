El ex defensor de Universidad Católica fue contundente con respecto a la labor que está realizando Ariel Holan tras su retorno a San Carlos de Apoquindo.

Dante Poli es categórico con el trabajo de Ariel Holan en Universidad Católica: "No ha demostrado todo lo que uno espera de él"

Un amargo empate tuvo Universidad Católica ante O'Higgins en San Carlos de Apoquindo. El elenco cruzado comenzó ganando, pero le dieron vuelta el resultado y encontró el empate en la parte final de Fernando Zampedri.

En cuanto a aquello, es que existen algunos cuestionamientos desde algunos hinchas sobre el trabajo de Ariel Holan, donde no ha podido entregarle aún por completo su sello futbolístico al plantel.

En ESPN F90 Chile, Dante Poli fue consultado sobre el grado de responsabilidad que tiene el técnico argentino sobre el juego, sobre todo luego de haber obtenido éxito en la mayoría de los clubes que ha estado.

"Pienso que hay que darle responsabilidad porque él se ganó el derecho, desde mi punto de vista, a que le exigamos. Cuando un entrenador muestra capacidad, resultados, es un tipo exitoso y no solamente en Chile, sino que en otros lugares en medios más competitivos, evidentemente la vara de medición es diferente", sostuvo Poli.

"Ese 'status' lo obliga a tener esa resposabilidad de que las expectativas sean altas y yo las tenía, más allá que siempre creí que esta Operación Remontada era muy difícil, más por Colo Colo incluso que de lo que podría ofrecer el equipo de Católica. En una etapa de construcción, entiendo los atenuantes, que se fueron muchos", agregó.

La UC empató con los celestes este jueves en San Carlos | Foto: Agencia UNO

Siguiendo esa idea, es que el ex defensor afirmó que la UC ha tenido que vivir con cierta presión luego de varios factores, como son la salida de jugadores y también de las lesiones de los propios.

"Es una etapa rara, de pasar a hablar de la 'super plantilla', hablamos de 10 o 12 jugadores entre lesionados y los que se fueron. Ha tenido que convivir con ciertos estrés con respecto a eso, pero desde lo futbolístico y desde una esencia que tiene que ver con el ritmo e intensidad, donde hay una gran disposición, he visto menos coordinación, más fragilidad en lo defensivo, más inconsistencia en el ataque", manifestó el ex jugador cruzado.

Por lo mismo, es que espera mucho más del entrenador trasandino. "No he visto una buena propuesta desde lo futbolístico que implica de momento que Holan no ha demostrado todo lo que uno espera de él, para mí es una realidad", cerró.