Universidad Católica enfrentará este domingo a la Universidad de Chile por la onceava fecha del Campeonato Nacional. Distintos ex jugadores ya palpitan el clásico y uno de ellos fue Rodrigo Gómez, finalista de la Copa Libertadores del 93 con la UC.

"En este clásico, a diferencia de todos los últimos años, el gran favorito es la U. Porque llega con un sistema de juego, un once que uno lo puede conocer de memoria y más allá de que te guste o no como juegue la U, la U llega mejor en la tabla de posiciones, cosa que hace rato no pasaba", empezó diciendo Gómez.

"La Católica viene con muchas dudas. El empate es bueno, yo creo que lo más importante para Católica, más allá del resultado, es de una vez por todas jugar bien. Quizás para el hincha lo más importante es no perder, pero la Católica está en una crisis futbolística muy grande", agregó.

La UC acumula 4 partidos sin ganar en el Campeonato Nacional. (Photosport)

"Si la Católica gana jugando mal, por un penal, por una pelota detenida, no avanzará mucho. El problema de fondo de la Católica es que el piso de Holan no está siendo muy sostenible, pero principalmente porque no ha logrado hacer que le equipo juegue bien", explicó el ex jugador cruzado.

Para cerrar, Gómez se refirió a la supuesta pelea entre Holan y Buljubasich. "Este tiempo de distanciamiento es complicado y los más perjudicados son el equipo. Cuando hay esta falta de confianza, en caso de que la haya, el principal perjudicado es el equipo y siempre se corta por lo más delgado que es el técnico".